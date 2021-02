కొల్లం సముద్రంలో ఈత కొట్టిన రాహుల్ గాంధీ (వీడియో వైరల్)

ఈ నేప‌థ్యంలో ఆయ‌న ఆ రాష్ట్రంలో ప‌ర్య‌టిస్తూ ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చార కార్య‌క్ర‌మాల్లో పాల్గొంటూ, ప్ర‌జ‌ల‌తో మ‌మేక‌మైపోతున్నారు. అన్ని వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల‌ను క‌లుస్తూ త‌మ పార్టీని బ‌ల‌ప‌ర్చే ప్రయ‌త్నాలు చేస్తున్నారు.

ఇదిలావుంటే, కొల్లాం తీరంలో బుధవారం పర్య‌టించి, మత్స్య‌కా‌రు‌లతో మాట్లాడుతూ వారి ఇబ్బందుల‌ను తెలుసుకున్నారు. వారితో కలిసి ఓ పడ‌వలో సము‌ద్రం‌లోకి వెళ్లి, చేప‌లను పట్టేం‌దుకు వలను విసిరారు.



అనంత‌రం మత్స్య‌కా‌రు‌లతో క‌లిసి ప‌డ‌వ‌లోంచి సము‌ద్రం‌లోకి దూకి ఈత‌కొట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో ద‌ర్శ‌న‌మిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను కాంగ్రెస్ వర్గాలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాయి.











#WATCH| Kerala: Congress leader took a dip in the with fishermen in Kollam (24.02.2021)



