RPF: ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్‌ పల్లబికి జీవన్ రక్ష పదక్ 2024 అవార్డ్.. ఎందుకో తెలుసా? (video)

పురులియా స్టేషన్‌లో కదులుతున్న రైలు- ప్లాట్‌ఫారమ్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్‌లో 65 ఏళ్ల ప్రయాణీకుడిని పట్టాలపై పడిపోకుండా కాపాడారు. ఇందుకోసం ఆమె చేసిన సాహసం ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఈ అవార్డును అందజేశారు. పల్లబి సాహసంతో సదరు ప్రయాణీకుడు క్షేమంగా బయటపడ్డాడు.

ఈ సమాచారాన్ని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్ ఇండియా) అధికారిక హ్యాండిల్ మంగళవారం సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌తో పంచుకుంది. దీనిలో కానిస్టేబుల్ నడుస్తున్న రైలు ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు జారిపడి ఆ వ్యక్తిని రక్షించడానికి ఆమె అతని వైపుకు పరుగెత్తుతున్నట్లు చూడవచ్చు.

ఆ వ్యక్తికి కానిస్టేబుల్ పల్లబి సహాయం చేయడాన్ని గుర్తించిన ఇతర పోలీసులు ఆమెకు సహాయం చేస్తున్నట్లు కూడా వీడియోలో కనిపిస్తోంది. అదృష్టవశాత్తూ, ఆ వృద్ధుడు, కానిస్టేబుల్ ఇద్దరూ క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఇకపోతే... జీవన్ రక్షా పదక్, ఒక జాతీయ గౌరవం, ఇతరులను రక్షించడానికి తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే వ్యక్తులకు ప్రదానం చేస్తారు. పల్లబి నిస్వార్థత, విధి పట్ల అంకితభావంతో కూడిన చర్య ఆర్పీఎఫ్‌కు గర్వకారణం, చాలా మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.

