ఇంకో వీడియోలో రైలు అద్దాలు అపరిశుభ్రంగా వుండడం కనిపించింది. ఈ వీడియోలను రైల్వే మంత్రికి ఆమె ట్యాగ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రిని ఆమె కోరారు.

"ఈ రైలు ప్రయాణంలో ఎలుకలు చుట్టుముట్టడం, అపరిశుభ్రతను చూసి షాకయ్యాను. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అత్యవసరంగా ఏదైనా చేయాలి."అంటూ ఆమె చేసిన పోస్టు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయ్యింది.

దీనిపై రైల్వే శాఖ స్పందించింది. "దయచేసి మీ పీఎన్నార్ నంబర్- మొబైల్ నెంబర్‌ను భాగస్వామ్యం చేయండి. మేము తక్షణ చర్య తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది" అని డిపార్ట్‌మెంట్ రాసింది.

Shocked by the sight of rats scurrying around and the appalling cleanliness conditions on this train ride. Something urgently needs to be done to address this issue. @RailMinIndia @Central_Railway @RailwaySeva pic.twitter.com/czRqpMGYUW