ఆదివారం, 3 మే 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 3 మే 2026 (16:14 IST)

'మిస్టర్ ఇండియా' పోటీల్లో తమిళనాడు తరపున తెలుగు కుర్రోడు

pradhan raghava
ప్రముఖ సముద్రతీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలో మిస్టర్ ఇండియా పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోటీల్లో తెలుగు పూర్వీకం కలిగిన ప్రధాన్ రాఘవ తమిళనాడు రాష్ట్రం తరపున పాల్గొంటున్నాడు. రుబారు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ఈటుమారిపురం గ్రామానికి చెందిన రాఘవ వెంకట సత్యనారాయణ - శిరీష దంపతులు గత 1965లో ఉద్యోగ రీత్యా తమిళనాడుకు వచ్చి స్థిరపడిపోయారు. వీరికి ఆర్.సాయికార్తి, ఆర్.ప్రధాన్ రాఘవ అనే ఇద్దరు కుమారుడు ఉండగా, చిన్న కుమారుడు క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్నాడు. పెద్ద కుమారుడు ప్రధాన్ ప్రస్తుతం చెన్నై లయోలా కాలేజీలో ఎంబీఏ ఆఖరి సంవత్సరం విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాడు.
 
ప్రధాన్‌కు చిన్నతనం నుంచి టెన్నిస్‌ క్రీడపై అమితమైన ఆసక్తివుండటంతో ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో యూనివర్శిటీ ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు. గత కరోనా మహమ్మారికి ముందు కారు ప్రమాదంలో ప్రధాన్ వెన్నెముకకు గాయమైంది. దీంతో తనకు ఎంతో ఇష్టమైన టెన్నిస్ క్రీడకు కొంతకాలం దూరం కావాల్సిన నిర్బంధ పరిస్థితి ఏర్పడింది.
pradhan raghava
 
అప్పటికీ ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా, మోడలింగ్‌పై దృష్టిసారించిన ప్రధాన్.. పలు వాణిజ్య ప్రకటనల్లో నటించారు. రుబారు సంస్థ నిర్వహిస్తున్న మిస్టర్ ఇండియా పోటీలకు రాష్ట్రం తరపున తన పేరును నమోదు చేసుకుని మూడు నెలలో పాటు ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించిన పలు రకాలైన పోటీ పరీక్షల్లో విజేతగా నిలిచాడు. అదేసమయంలో మిస్టర్ ఇండియా పోటీలకు దేశ వ్యాప్తంగా 18 మందిని ఎంపిక చేయగా వీరిలో ఒకరిగా ప్రధాన్ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం గోవాలో జరుగుతున్న పోటీల్లో ప్రధాన్ పాల్గొంటున్నాడు. 
 
దీనిపై ప్రధాన్ మాట్లాడుతూ, గోవాలో జరుగుతున్న పోటీల్లో 8 మందిని ఎంపిక చేయనున్నారు. అందులో తాను ఎంపిక అవుతాననే నమ్మకం ఉందన్నారు. ఆ తర్వాత జూన్, జూలై నెలల్లో ముంబైలో జరిగే పోటీల్లో ముగ్గురిని ఎంపిక చేసి మిస్టర్ యూనివర్స్ పోటీలకు పంపుతారని వివరించాడు. మిస్టర్ ఇండియా పోటీల్లో విజేతగా నిలుస్తానన్న నమ్మకం ఉందన్నారు. ఆ తర్వాత మోడలింగ్, సినీ రంగాల్లో రాణించాలని భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. తన విజయాల్లో తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు పాత్ర ఎంతో ఉందని, వారు తనను కంటికి రెప్పలా రక్షిస్తూ, వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నారని ప్రధాన్ వివరించాడు. 

నైట్ క్లబ్‌లో పెళ్లి వేడుకలు డీజేను వాయించి నృత్యం చేసిన యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి (Video)

నైట్ క్లబ్‌లో పెళ్లి వేడుకలు డీజేను వాయించి నృత్యం చేసిన యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి (Video)అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. అక్కడ డీజే ప్లే చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైట్‌హౌస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ డాన్ స్కావినో సామాజిక మాధ్యం వేదికగా షేర్ చేశారు. మార్కో రుబియో విదేశాంగ మంత్రిగా, జాతీయ భద్రతా సలహాదారుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

కారుతో ఢీకొట్టి.. రెండు కిమీ దూరం దూసుకెళ్లిన డ్రైవర్

కారుతో ఢీకొట్టి.. రెండు కిమీ దూరం దూసుకెళ్లిన డ్రైవర్హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ కారు డ్రైవర్ ఒక ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొట్టడమే కాకుండా, కారు బానట్‌పై పడిన క్షతగాత్రుడుని ఏకంగా రెండు కిలోమీటర్ల మేరకు దూసుకెళ్లాడు. చివరకు ఓ జంక్షన్‌లో ఇతర వాహనదారులు అడ్డుకోవడంతో కారును వదిలి డ్రైవర్ పారిపోయాడు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

తీవ్ర సమస్యగా సైనస్ .. ఆ గాయాలు కూడా ఇపుడు బాధిస్తున్నాయి : పవన్ కళ్యాణ్

తీవ్ర సమస్యగా సైనస్ .. ఆ గాయాలు కూడా ఇపుడు బాధిస్తున్నాయి : పవన్ కళ్యాణ్సైనస్ సమస్య కారణంగా జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముక్కుకు చిన్నపాటి సర్జరీ చేసుకుని హైదరాబాద్ నగరంలోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఆయనను ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం కలుసుకుని ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

నీట్ యూజీ 2026కు సర్వం సిద్ధం... మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి పరీక్ష

నీట్ యూజీ 2026కు సర్వం సిద్ధం... మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి పరీక్షదేశంలోని వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోసం ఆదివారం దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న నీట్ యూజీ 2026కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్షకు దేశ వ్యాప్తంగా 22,79,743 మంది విద్యార్థినీ విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. పెన్ అండ్ పేపర్ విధానంలో జరిగే ఈ పరీక్షకు 13,32,928 మంది విద్యార్థినిలు, 9,46,815 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. ఈ ప్రవేశ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, ఆయుష్, బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీయూఎంఎస్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.

విజయవాడ ఆయుర్వేద కాలేజీలో లైంగిక వేధింపులు... నలుగురిపై వేటు

విజయవాడ ఆయుర్వేద కాలేజీలో లైంగిక వేధింపులు... నలుగురిపై వేటువిజయవాడలోని డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కాలేజీలో విద్యార్థినిలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన నలుగురిపై వేటుపడింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ అంశంలో బాధ్యులైన నలుగురిపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేయగా, మరో ఇద్దరిని ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.

Watch More Videos

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మి

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మిఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది.

సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడు

సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడుకుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ వివాహంతో కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె ప్రస్తుతం తనను లైంగికంగా వేధించారంటూ బాలీవుడ్ దర్శకుడితో పాటు నలుగురిపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు కేరళలోని ఎర్నాకులం సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. మోనాలిసా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన సెక్షన్ల కింద నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్‌పీ) నాయకుడు, న్యాయవాది అయిన అనిల్ విలయిల్ పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు'సతీ లీలావతి' చిత్రంలో చురుకైన లీలావతిగా లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, ఆమె విలక్షణమైన భర్త రామ్ సేతుగా దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఈ చిత్రం వారి మధ్య సరదా సంభాషణలు, గొడవలు, మరియు కుటుంబ గందరగోళం ద్వారా ఆధునిక వైవాహిక జీవితాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వి.కె. నరేష్ హాస్య పాత్రలు పోషించారు. వరుణ్ తేజ్ ప్రశంసలతో పాటు కొణిదెల కుటుంబం మద్దతుతో ఈ చిత్రం మే 8న థియేటర్లలోకి రానుంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం, మరియు లావణ్య యొక్క మహిళా ప్రాధాన్య ప్రధాన పాత్రతో, ఇది మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే నవ్వులతో నిండిన ఒక ఫీల్-గుడ్ సమ్మర్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.

Nagababu: మేం కాపులం టైటిల్ మేము ‘కాప్‌’లం’ గా మారిందా?

Nagababu: మేం కాపులం టైటిల్ మేము ‘కాప్‌’లం’ గా మారిందా?వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు కావాల్సిన ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్‌ను అందిస్తోన్న టాప్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 ఇప్పుడు మ‌రో కొత్త సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. అదే ‘‘మేము ‘కాప్‌’లం’’. కామెడీ, మిస్టరీ కలయికగా రూపొందిన ఈ సిరీస్ అందరినీ మెప్పించే కథాంశంతో రూపొందుతోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అక్కడి రోజువారీ జీవితం, స్థానిక రాజకీయాలు, ఊహించని గందరగోళం..ఇలా అన్నీ కలగలిపిన ఆసక్తికరమైన కథతో ఈ సిరీస్ తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా సిరీస్ టైటిల్‌ను మేక‌ర్స్ ఓ స్పెష‌ల్ వీడియో ద్వారా రిలీజ్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అందులో గెటప్ శ్రీను, జాఫర్ కనిపించారు. ఆ వీడియో అన్నీ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో వైరల్‌గా మారి.. ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Varalaxmi: పోలీస్ కంప్లైంట్ చిత్రంలో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణపై స్పెష‌ల్ సాంగ్‌

Varalaxmi: పోలీస్ కంప్లైంట్ చిత్రంలో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణపై స్పెష‌ల్ సాంగ్‌విలనిజం అయినా, క్యారెక్టర్ రోల్ అయినా.. తనదైన పవర్‌ఫుల్ నటనతో స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్ చేసే నటి వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్‌లో వెర్సటైల్ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు నవీన్ చంద్ర. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి ఓ సరికొత్త, భిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో డైరెక్ట‌ర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’. ఎంఎస్‌కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ మే 22న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com