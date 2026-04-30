గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (11:59 IST)

కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్న రియాన్ పరాగ్.. తీవ్రంగా స్పందించిన బీసీసీఐ

Riyan Parag
Riyan Parag
ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో వ్యాపింగ్ చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కాడు. దీనిపై బీసీసీఐ తీవ్రంగా స్పందించింది. పరాగ్ నుంచి వివరణ కోరాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. 
 
మంగళవారం పంజాబ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ ఛేజింగ్ చేస్తున్న సమయంలో 16వ ఓవర్ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో సహచరులు యశస్వి జైస్వాల్, యుధ్వీర్ సింగ్, కుల్దీప్ సేన్‌లతో కలిసి ఉన్న పరాగ్, వ్యాపింగ్ చేస్తున్న దృశ్యాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో కనిపించాయి. 
 
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పెద్ద దుమారం రేగింది. ఈ విషయంపై బీసీసీఐ స్పందించింది. వ్యాపింగ్ అనుమతించబడదని... ఈ అంశంపై రియాన్ నుంచి వివరణ కోరతాం. అతడి సమాధానం ఆధారంగా ఐపీఎల్ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుందని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
 
ఈ సీజన్‌లో సంజూ శాంసన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు వెళ్లడంతో రాజస్థాన్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన 24 ఏళ్ల పరాగ్, ఇప్పటికే బ్యాటింగ్‌లో వైఫల్యంతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఏడు ఇన్నింగ్స్‌లలో కేవలం 81 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. 
 
అయితే, ఈ వివాదం జరిగిన మ్యాచ్‌లో మాత్రం పరాగ్ 16 బంతుల్లో 29 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఆటగాళ్ల ప్రైవసీ అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఐపీఎల్ 2026కి ముందు ముంబైలో జరిగిన కెప్టెన్ల సమావేశంలో కొందరు కెప్టెన్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లోకి కెమెరాలను పంపడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు ఐపీఎల్ వర్గాలు తెలిపాయి.

Andhra Pradesh Class 10 results: 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత.. బాలుర కంటే బాలికలదే పైచేయి

Andhra Pradesh Class 10 results: 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత.. బాలుర కంటే బాలికలదే పైచేయిఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (ఎస్ఎస్‌సీ) పబ్లిక్ పరీక్షలు లేదా 10వ తరగతి తుది పరీక్షల ఫలితాలు గురువారం నాడు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం మెరుగుపడినట్లు తేలింది. గత ఏడాది 81.14 శాతంగా ఉన్న ఉత్తీర్ణత శాతం, ఈసారి 85.25 శాతానికి పెరిగింది. బాలుర కంటే బాలికలే మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90 శాతంగా నమోదు కాగా, బాలురలో 82.68 శాతం మంది పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ బోర్డు పరీక్షలకు ఆరు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

ఇష్టం లేకుండా ఒక బాలిక గర్భాన్ని కొనసాగించాలని బలవంతం చేయలేం... చట్టాలను మార్చండి : సుప్రీంకోర్టు

ఇష్టం లేకుండా ఒక బాలిక గర్భాన్ని కొనసాగించాలని బలవంతం చేయలేం... చట్టాలను మార్చండి : సుప్రీంకోర్టుఓ మైనర్ బాలిక గర్భవిచ్ఛిత్తి కేసులో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో 30 వారాల గర్భవిచ్ఛిత్తికి బాలికకు ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానం అనుమతిచ్చింది. అయితే దీనిపై ఎయిమ్స్‌ క్యూరేటివ్‌ పిటిషన్‌ వేసింది. ఈ దశలో గర్భాన్ని తొలిగిస్తే.. ఆ బాలిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సుప్రీం సూచనలు చేసింది.

Vijay: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే కీలక సమావేశం

Vijay: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే కీలక సమావేశంతమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు త్వరలో వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు జోసెఫ్ విజయ్ గురువారం తన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అభ్యర్థులతో ఒక కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం చెన్నైలోని పనైయూర్‌లో ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు జరగనుంది. ఎన్నికల అనంతర సమీక్షలు, ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు చేయాల్సిన సన్నాహాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.

పొరపాటున ఇంటి మెయిన్ డోర్ తెరిచిన మహిళ... కాపలా ఉన్న డెలివరీ బాయ్

పొరపాటున ఇంటి మెయిన్ డోర్ తెరిచిన మహిళ... కాపలా ఉన్న డెలివరీ బాయ్ముంబై మహానగరంలో ఓ డెలివరీ ఏజెంట్ చూపిన నిజాయితీ, దయకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు నెటిజన్లను అమితంగా ఆకర్షించింది. ఓ మహిళ పొరపాటున ఇంటి ప్రధాన ద్వారం తెరిచి ఉంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆ మహిళ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేత వరకు ఇల్లు సురక్షితంగా ఉండేలా ఓ డెలివరీ బాయ్ కాపలాగా ఉన్నాడు. ఆందోళన కలిగించాల్సిన ఈ సంఘటన, ఒక ఊహించని మంచి అనుభవంగా మారింది.

ఎస్ఆర్ఎం వర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‍పై లైంగిక ఆరోపణలు.. కేసు నమోదు

ఎస్ఆర్ఎం వర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‍పై లైంగిక ఆరోపణలు.. కేసు నమోదుఏపీ రాజధాని అమరావతిలో ఉన్న ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్శిటీ అమరావతి క్యాంపస్‌లో పని చేస్తున్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఉబక్ ముస్తాఖపై లైంగిక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇవి వర్శిటీలో కలకలం రేపాయి. తోటి మహిళ ప్రొఫెసర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అతడిని ఎకనామిక్స్ విభాగాధిపతి (హెచ్ఐడీ) పదవి నుంచి తక్షణమే తొలగించి, అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించింది.

Watch More Videos

శివాజీ డ్రెస్సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన గాయత్రీ గుప్తా

శివాజీ డ్రెస్సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన గాయత్రీ గుప్తామహిళల డ్రెస్సింగ్ గురించి టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు రచ్చ రచ్చ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా టాలీవుడ్ నటి గాయత్రీ గుప్తా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు. "నేను ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి అనేది నా వ్యక్తిగత విషయం. ఎవరు చెప్పారనే కారణంగా నేను మారను. నాకు కంఫర్ట్‌గా అనిపించే దుస్తులే నేను ధరిస్తాను" అని తెలిపారు. అలాగే "మన దృష్టిలో ఎలా ఉంటే, మనకు ప్రపంచం కూడా అలా కనిపిస్తుంది. ఇతరులను విమర్శించే ముందు మన ఆలోచనలను చూసుకోవాలి" అంటూ కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. పచ్చకామెర్లోడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుందట.. అన్నట్టు ఆయన వ్యవహారం ఉందని ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.

Pooja Hegde : బాలీవుడ్ హీరోతో పూజా హెగ్డే ప్రేమాయణం

Pooja Hegde : బాలీవుడ్ హీరోతో పూజా హెగ్డే ప్రేమాయణంనటి పూజా హెగ్డే ఈ మధ్యకాలంలో తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా, పూజా బాలీవుడ్ నటుడు రోహన్ మెహ్రాతో ప్రేమాయణం సాగిస్తోందంటూ పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పూజా, రోహన్‌తో ప్రేమ బంధంలో ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ కోడైకూస్తోంది. గత ఏడాది, ఈ జంట పలు కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించింది. కానీ తాము డేటింగ్ చేస్తున్నామనే పుకార్లను వారు అధికారికంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు ఇంకా ఖండించలేదు. పూజా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడుతుంది. అయితే ఇటీవల ఆమె తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌గా ప్రచారంలో ఉన్న రోహన్‌తో మరోసారి కనిపించింది.

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శన

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శనహైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్, తమ నమ్మకమైన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'మైఖేల్' బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించింది. మాల్ లోపలి పీవీఆర్ లక్స్‌లో ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మైఖేల్ బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆడిటోరియం మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా తమ లాయల్ కస్టమర్ల కోసం ఇనార్బిట్ మాల్ కేటాయించింది. కేవలం సినిమా చూసే కార్యక్రమం కంటే ఎక్కువగా రూపొందించబడిన ఈ అనుభవం, మాల్ యొక్క అత్యంత విలువైన కస్టమర్లను, అత్యధికంగా ఖర్చు చేసే లాయల్టీ కస్టమర్లతో పాటు, పలు పోటీల ద్వారా ఎంపిక చేసిన కొందరు విజేతలను ఒకచోట చేర్చింది.

నేచురల్ స్టార్ నాని లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం మ్యాజికల్ మెలోడీ

నేచురల్ స్టార్ నాని లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం మ్యాజికల్ మెలోడీసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు సోదరుడి కుమారుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రాజెక్ట్‌ తో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని ఈ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అశ్విని దత్ సమర్పణలో, చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ 'అలెల్లె అలెల్లె'ను లాంచ్ చేశారు.

Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్

Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి కంటెంట్ రాబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది. ఈ చిత్రం ఒక హృద్యమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి పాట 'సంచారమే' అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకోగా, తాజాగా విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com