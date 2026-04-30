కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్న రియాన్ పరాగ్.. తీవ్రంగా స్పందించిన బీసీసీఐ
ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో వ్యాపింగ్ చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కాడు. దీనిపై బీసీసీఐ తీవ్రంగా స్పందించింది. పరాగ్ నుంచి వివరణ కోరాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
మంగళవారం పంజాబ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఛేజింగ్ చేస్తున్న సమయంలో 16వ ఓవర్ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో సహచరులు యశస్వి జైస్వాల్, యుధ్వీర్ సింగ్, కుల్దీప్ సేన్లతో కలిసి ఉన్న పరాగ్, వ్యాపింగ్ చేస్తున్న దృశ్యాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో కనిపించాయి.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పెద్ద దుమారం రేగింది. ఈ విషయంపై బీసీసీఐ స్పందించింది. వ్యాపింగ్ అనుమతించబడదని... ఈ అంశంపై రియాన్ నుంచి వివరణ కోరతాం. అతడి సమాధానం ఆధారంగా ఐపీఎల్ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుందని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
ఈ సీజన్లో సంజూ శాంసన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు వెళ్లడంతో రాజస్థాన్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన 24 ఏళ్ల పరాగ్, ఇప్పటికే బ్యాటింగ్లో వైఫల్యంతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఏడు ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 81 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
అయితే, ఈ వివాదం జరిగిన మ్యాచ్లో మాత్రం పరాగ్ 16 బంతుల్లో 29 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఆటగాళ్ల ప్రైవసీ అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఐపీఎల్ 2026కి ముందు ముంబైలో జరిగిన కెప్టెన్ల సమావేశంలో కొందరు కెప్టెన్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి కెమెరాలను పంపడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు ఐపీఎల్ వర్గాలు తెలిపాయి.