మెరుపు వేగంతో రోడ్డుపై యువకుడిని ఢీకొట్టిన బైక్, నడిపే వ్యక్తి మృతి (Video)

గజ్వేల్- ప్రజ్ఞాపూర్‌‌లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 18 ఏళ్ల యువకుడు మృత్యువాత పడ్డాడు. మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం ఘటన సమీపంలోని సిసిటివి ఫుటేజీలో రికార్డయ్యింది.

శ్రవణ్ తన స్నేహితుడితో కలిసి బైక్‌పై వేగంగా వస్తున్నాడు. అదే సమయంలో ఓ వ్యక్తి రోడ్డు దాటేందుకు రోడ్డుకి అడ్డంగా నడుస్తూ వచ్చేసాడు. ఐతే అత్యంత వేగంగా ద్విచక్ర వాహనాన్ని నడుపుతూ వస్తున్న శ్రవణ్ తనకు బ్యాలెన్స్ కుదరకపోవడంతో ఆ వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడు. బైక్ అతిస్పీడుకి శ్రవణ్ వాహనం పైనుంచి గాల్లో ఎగిరి రోడ్డు డివైడర్‌కి ఢీకొన్నాడు. అతడి తలకు తీవ్ర గాయమైంది. దీనితో అత్యవసర వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.

ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై వెళ్తున్న మరో వ్యక్తి, రోడ్డును క్రాస్ చేసిన వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం వారికి వైద్యసేవలు అందుతున్నాయి. వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

A 18-year-old teenager died, whereas two others were injured in a road accident in #Gajwel- #Pragnapur which was caught on CCTV footage.



According to reports, the incident occurred when the victim, Shravan, riding as a pillion passenger on a bike with a friend, collided with a… pic.twitter.com/FlmCZgMPbx