కోల్‌కతాలో ట్రైనీ డాక్టర్ మృతి చెందడంతో భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇటీవల మెడికోలు చేసిన సమ్మె నేపథ్యంలో గాంధీ ఆస్పత్రిలో మహిళా ఇంటర్న్‌పై ఆకస్మిక దాడి జరగడం వైద్యుల సంఘాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.

ఈ ఘటనను గాంధీ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (JUDA) ఈ దాడిని తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

A female intern was attacked by an intoxicated patient at #Hyderabad's Gandhi Hospital on Wednesday.

The patient was handed over to the police by the security personnel at the hospital. pic.twitter.com/pgrNd1e5Ln