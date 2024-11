శంషాబాద్ ఆలయంలో దేవతా విగ్రహాల ధ్వంసం.. ఎవరు? (video)

దుండగులు ఆలయ గేటు తెరిచి రాళ్లతో విగ్రహాలను ధ్వంసం చేసినట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానిక బీజేపీ నాయకులు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి ఈ ఘటనను ఖండించారు. ఆలయం ఉన్న ఎయిర్‌పోర్ట్ కాలనీలో పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. అనుమానంతో పోలీసులు ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.





Unknown miscreants entered a temple and vandalized the #idols of deities at #AirportColony in #Shamshabad.

The incident came to light on Tuesday morning when the priest arrived to perform the daily rituals inthe temple and noticed several idols had been damaged.#shamshabadtemple pic.twitter.com/AhEL8zyfcl