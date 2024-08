ముఖ్యమంత్రి ఛాంబర్‌ ఎదుట ధర్నా- కేటీఆర్, హరీష్ రావు అరెస్ట్ (video)

సభ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బీఆర్‌ఎస్ సభ్యులు నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ తమ సీట్లలో కూర్చోలేదు. మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల నుంచి దాదాపు మూడు గంటల పాటు నిరాహార దీక్షలు చేశారు.



అనంతరం అసెంబ్లీలోని ముఖ్యమంత్రి ఛాంబర్‌ ఎదుట ఎమ్మెల్యేలు ధర్నా చేయడంతో మార్షల్స్‌తో అక్కడి నుంచి తొలగించి సభా ప్రాంగణానికి తరలించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెటి రామారావు సహా పలువురు బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను తెలంగాణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పోలీస్‌ వ్యాన్‌లో పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

అంతకుముందు బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు నినాదాలు చేస్తూనే యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివర్సిటీ బిల్లును శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి డి.శ్రీధర్‌బాబు సభలో ప్రవేశపెట్టారు.

BRS MLAs including #KTR who were protesting inside Assembly against #CMRevanthReddy’s comments on BRS woman MLAs have been shifted out from inside by Marshals and from there police taken them into preventive custody and shifted from Assembly premises. pic.twitter.com/rX1hAKgwR0