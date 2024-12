ఈ వీడియోలో, నిందితుడు ఘట్‌కేసర్‌లోని ORR ఎగ్జిట్ నంబర్ 9 సమీపంలో రోడ్డు పక్కన రూ.200 నోట్ల కట్టలను విసిరి, నగదును గుర్తించి తిరిగి పొందమని ప్రేక్షకులను సవాలు చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అతను రోడ్డు పక్కన రూ.20,000 నోట్ల కట్టను విసిరినట్లు పేర్కొన్నాడు.

వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత, చాలా మంది ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని, దాచిన డబ్బు కోసం వెతకడానికి ఓఆర్ఆర్‌లో తమ వాహనాలను ఆపివేశారు. ఇది ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించింది. భద్రతా సమస్యలను లేవనెత్తింది. దీంతో ఓఆర్ఆర్‌ పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది జోక్యం చేసుకున్నారు.

బాధ్యతారహితమైన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కంటెంట్ సృష్టికర్త చర్య గందరగోళం, అసౌకర్యానికి కారణమైందని, రహదారి భద్రతకు గణనీయమైన ముప్పును కలిగిస్తుందని రాచకొండ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ జి. సుధీర్ బాబు ఘట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్‌ను చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

అధికారులు ఎగ్జిట్ నంబర్ 9 వద్ద భద్రతను పెంచారు. ఆ ప్రాంతంలో వాహనాలు ఆగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఘట్కేసర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ వ్యక్తిని గుర్తించి, అతన్ని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని హైదరాబాద్‌లోని బాలానగర్ నివాసి భానుచందర్ అలియాస్ యాంకర్ చందు (30) గా గుర్తించారు.

Irresponsible Instagram Content Creator Arrested



Recently a viral video surfaced showing an individual throwing ₹20,000 bundle on the roadside of ORR and challenging viewers to a #MoneyHunt. This irresponsible act caused chaos, inconvenience, and posed a significant threat… pic.twitter.com/tpypMB6lnQ