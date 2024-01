కొత్త ఆఫీసులో కొబ్బరికాయ కొట్టిన స్మితా సభర్వాల్, సమస్యల పరిష్కారం కోసం సంప్రదించగలరు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరించి, చాలా కాలం పాటు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ కార్యదర్శిగా పని చేసిన ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సభర్వాల్‌. ఇటీవలే 26 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇందులో స్మితా సభర్వాల్ కూడా ఉన్నారు. అమెకు అప్రాధాన్య పోస్టును కేటాయించారన్న వాదన వినిపిస్తోంది. ఈ పోస్టు డిప్యూటీ కలెక్టర్ కంటే తక్కువ స్థాయి పోస్టు.

గత భారస ప్రభుత్వంలో స్మితా సభర్వాల్... సీఎంవో కార్యదర్శిగా, ఆ ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక పథకమైన మిషన్‌ భగీరథకు, ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్‌ విభాగానికి అదనపు బాధ్యతలనూ నిర్వహించారు. సాగునీటి పారుదల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా రజత్‌కుమార్‌ పదవీ విరమణ చేయగానే.. ఆ శాఖ కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇలా కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వహించి, ముఖ్యమైన అధికారిణిగా ఓ వెలుగు వెలిగారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో పని చేస్తున్న సర్పంచ్లు వారి యొక్క సూచనలు మరియు సమస్యలు కోసం కలవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం రాగలరు.

For those of you seeking appointments/want to contribute to the efforts of TS Finance Commission the landline is- 040-23303520… pic.twitter.com/kI9YnS963h