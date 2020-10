హైదరాబాద్ వర్షాలు.. కూలిన భవనం.. మహిళ ఎస్కేప్ (వీడియో)

రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ మహిళపై భవనం కూలిపడిపోయే సమయంలో చాకచక్యంగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. రెప్పపాటులో జరిగిన ఈ సంఘటన అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. మొఘల్ పురా ప్రాంతంలో బుధవారం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా పురాతన భవనం పూర్తిగా నానిపోయింది. అదే సమయంలో ఈ విషయం తెలిక ఓ మహిళ నడుస్తూ వస్తోంది. దాదాపు 20 అడుగుల ఎత్తున్న ఓ పెద్ద గోడ పేకమేడలా కుప్పకూలింది. దీన్ని గమనించిన ఆమె మట్టిపెళ్లలు తనపై పడేలోపే అక్కడి నుంచి వేగంగా పరిగెత్తింది. దీంతో తృటిలో ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడింది.



ఈ ఘటనలో ఆమెకు ఎటువంటి గాయం కూడా కాలేదు. ఇదంతా అక్కడే అమర్చిన సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయింది. గోడ పడటంతో ఆ ప్రాంతంలో కొంతసేపు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆమె అదృష్టవంతురాలు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

This was one helluva video ... CCTV of a structure collapsing like a pack of cards; good part was the lady escaped unhurt @ndtv @ndtvindia #HyderabadRains pic.twitter.com/TbwoOAZCx6