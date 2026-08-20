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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (15:13 IST)

Aditi Shankar: అనుపమ పరమేశ్వరన్‌కు వత్తాసు పలికి అదితి శంకర్

Aditi Shankar-Anupama
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:13 IST)
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Aditi Shankar-Anupama
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ తన గత ప్రేమాయణం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఆ సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు, ఆ బంధం తనపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందో ఆమె బయటపెట్టారు. తాజాగా, అనుపమ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూపై అదితి శంకర్ స్పందించారు. తాను ఆ ఇంటర్వ్యూను చూశానని, అందులో అనుపమ కేవలం తన వైపు ఉన్న వాస్తవాలను మాత్రమే పంచుకున్నారని అదితి అభిప్రాయపడ్డారు. 
 
దీనిపై ప్రజలకు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండవచ్చని తనకు తెలుసని, కానీ ఎవరినైనా తక్కువ చేసి మాట్లాడాలనే ఉద్దేశం ఆమెకు లేదని అదితి భావించారు. తన అనుభవం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడినందుకు ఆమెను అదితి ప్రశంసించారు. ఆ సంభాషణ ఎంతో నిజాయితీగా ఉందని, చాలా మంది ఎదుర్కొనే సమస్యపై అవగాహన కల్పించేలా ఉందని ఆమె అన్నారు. 
 
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇది కేవలం మహిళలకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదని అదితి పేర్కొన్నారు. పురుషులు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోవచ్చని, తమకు ఏం జరుగుతుందో కూడా వారు గ్రహించలేకపోవచ్చని ఆమె చెప్పారు. అందుకే అనుపమ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడటాన్ని అదితి అభినందించినట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
కేవలం బ్రేకప్ గురించిన ఊహాగానాలపై దృష్టి పెట్టకుండా, ఆమె ఈ సమస్యలోని విస్తృత కోణాన్ని, ఇటువంటి సంభాషణ ద్వారా కలిగే అవగాహనను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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