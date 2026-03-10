సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త సినిమాలో సమంత రూతు ప్రభు.. రాజ్ నిడిమోరు కసరత్తు?
నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త సూపర్ హీరో చిత్రం కోసం ముందస్తు చర్చల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టును చిత్రనిర్మాత ద్వయం రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కె దర్శకత్వం వహించవచ్చు. అయితే, ఈ చిత్రాన్ని ఇంకా అధికారికంగా నిర్మాతలు ప్రకటించలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం ప్రారంభ దశలో ఉందని పరిశ్రమ నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
నటీనటులు, నిర్మాణ ప్రణాళికలకు సంబంధించి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతిదీ సజావుగా సాగితే, త్వరలో పని ప్రారంభించాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. సమంత రూత్ ప్రభు మహిళా కథానాయిక కోసం ముందంజలో ఉంది. గతంలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, సిటాడెల్ వంటి ప్రాజెక్టులలో దర్శక ద్వయంతో సమంత కలిసి పనిచేసింది. సమంత ఇటీవల రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకుంది.
ఈ పరిణామం ఆమె ఈ పాత్రకు మొదటి ఎంపిక కావచ్చనే ఊహాగానాలకు దారితీసింది. అయితే, మేకర్స్ ఎటువంటి నటీనటుల ఎంపికను ధృవీకరించలేదు. చర్చలు అనుకున్నట్లుగా సాగితే ఆగస్టులో నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభ పనులపై బృందం ఇంకా పని చేస్తోంది. ప్రస్తుతం, ఈ చిత్రం కథాంశం, టైటిల్, సహాయక తారాగణం వెల్లడించలేదు. అధికారిక ప్రకటనలు వెలువడే వరకు ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మాతలు గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు.
ఈ చిత్రం ధృవీకరించబడితే, సల్మాన్ ఖాన్, సమంత రూత్ ప్రభుల జంటను తొలిసారిగా ఆన్ స్క్రీన్పై చూడొచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు మరో ప్రధాన వెంచర్ కావచ్చు. ఇంతలో, సల్మాన్ ఖాన్ నిర్మాత దిల్ రాజు మద్దతుతో రాబోయే మరో చిత్రానికి కూడా సంతకం చేశాడు. వంశీ పైడిపల్లి ఈ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు దర్శకత్వం వహించవచ్చని తెలుస్తోంది.
ఆ ప్రాజెక్ట్లో నయనతారను మహిళా ప్రధాన పాత్ర కోసం పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, ఈ చిత్రం కూడా ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉంది. ప్రస్తుతానికి, రెండు ప్రాజెక్టులు ధృవీకరించబడలేదు.