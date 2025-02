పూజా హెగ్డె బాల్కనీలో ఫోజులు, మార్నింగ్ ఏంజెల్ అంటూ ఎత్తేస్తున్నారు (video)

బ్యూటీ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డె ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. పూజాకి నల్ల రంగు అంటే చాలా ఇష్టం అంట. అందుకే సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా నలుపు రంగు దుస్తులు వేసుకునేందుకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తోందట.

ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... పూజా హెగ్డే ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ సృష్టిస్తోంది. ఆమె లేత సూరీడు కిరణాలను బాల్కనీ నుంచి చూస్తూ అలా పక్క ఫోజును చూసి చచ్చిపోతున్నామంటూ క్రేజీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు ఆమె ఫ్యాన్స్. అభిమానులకు పూజా అంటే పిచ్చ. అందుకే ఆమె ఫోటోలను విపరీతంగా షేర్ చేసుకుంటూ మార్నింగ్ ఏంజెల్ అంటూ ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.

పూజా హెగ్డె చేతిలో నాలుగైదు సినిమాలున్నాయని సమాచారం. ఐతే టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆఫర్ కోసం ఎదురుచూస్తోందట ఈ సెక్సీకాళ్ల సుందరి.

Maaannnnn she is a work of art!#PoojaHegde @hegdepoojapic.twitter.com/qwKcx8EoTu