Samantha: చికెన్ గున్యా నుంచి కోలుకుంటున్న సమంత - వీడియో వైరల్

జీవితంలోని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవడంలో తన దృఢ సంకల్పానికి పేరుగాంచిన సమంత రూత్ ప్రభు, మరోసారి తన అజేయ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించింది. గతంలో ఆరోగ్య సవాళ్లను విజయవంతంగా అధిగమించిన తర్వాత, సమంత ఇటీవల తాను చికున్‌గున్యాతో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది.

త్వరగా వైరల్ అయిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో, నటి అనారోగ్యం వల్ల కలిగే కీళ్ల నొప్పులను ఎదుర్కొన్న తన ప్రస్తుత అనుభవాన్ని పంచుకుంది. సమంత తన కోలుకోవడంపై స్పందిస్తూ, "నొప్పి నుండి కోలుకోవడంలో చాలా ఆనందం ఉంది" అని పేర్కొంది. ఆమె మిశ్రమ భావోద్వేగాలను నొక్కి చెప్పడానికి విచారకరమైన ఎమోజీని జోడించింది.

ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని, ఆమె దినచర్యకు తిరిగి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. కెరీర్ పరంగా చూస్తే.. సమంత ఇటీవల తన తదుపరి చిత్రం మా ఇంటి బంగారం ప్రకటించింది.

అదనంగా, ఆమె రాజ్ అండ్ డికె దర్శకత్వం వహించిన ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వెబ్ సిరీస్ రక్త్ బ్రహ్మండ్‌లో నటించనుంది. ఈ సిరీస్‌లో తీవ్రమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉంటాయని, ఇది ఆమె అభిమానులలో అంచనాలను పెంచుతుందని టాక్ వస్తోంది.

