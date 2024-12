Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ ఘటన.. మహిళ కుటుంబానికి రూ.25లక్షలు (video)

"సంధ్య థియేటర్‌లో జరిగిన విషాద సంఘటనతో చాలా బాధపడ్డాను. ఈ అనూహ్యమైన కష్ట సమయంలో దుఃఖిస్తున్న కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వక సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. ఈ బాధలో వారు ఒంటరిగా లేరని, కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా కలుస్తామని నేను వారికి భరోసా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను.





ఈ సవాలుతో కూడిన ప్రయాణంలో వారికి నేను ప్రతిసారీ సహాయాన్ని అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాను" అని అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. 25 ఏళ్లుగా మెయిన్ థియేటర్‌లో సినిమా చూడటం మనకు ఆనవాయితీ. ఈ వార్త తెలియగానే షాక్ అయ్యామని అల్లు అర్జున్ అన్నారు.

#AlluArjun will meet the victim's family who lost her life in the stampede occured at the premiere of #Pushpa2TheRule - Sandhya Theatre, Hyderabad.

pic.twitter.com/LidWTPVIGD