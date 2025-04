యాంకర్ రవి క్షమాపణలు చెప్పారు.. ఎందుకంటే.. నందికొమ్ముల నుంచి చూస్తే? (video)

శివాలయాల ప్రవేశద్వారం వద్ద సాంప్రదాయకంగా కనిపించే నంది కొమ్ముల ద్వారా దేవత కనిపించే బదులు ఒక స్త్రీ కనిపించిన స్కిట్‌లోని ఒక నిర్దిష్ట భాగం నుండి వివాదం తలెత్తింది. హిందూ విశ్వాసంలో, నంది కొమ్ముల ద్వారా శివుడిని చూడటం ఆధ్యాత్మికంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ దృశ్యాన్ని చాలామంది మత సంప్రదాయాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నట్లు భావించారు.

అనేక హిందూ సంస్థల నుండి విమర్శలు రావడంతో యాంకర్ రవి వారికి క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియో ప్రకటనను విడుదల చేశారు."అందరికీ నమస్కారం. ఇటీవల, కొంతమంది కళాకారులతో కలిసి, నేను సూపర్ సీరియల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కార్యక్రమంలో భాగంగా, మేము ఒక స్పూఫ్‌ను ప్రదర్శించాము. ఎవరినీ బాధపెట్టాలనే ఉద్దేశ్యంతో, ముఖ్యంగా హిందూ మనోభావాలను కించపరిచే ఉద్దేశ్యంతో దీనిని సృష్టించలేదు. ఇది ప్రత్యేకంగా ఒక స్క్రిప్ట్ రైటర్ రాసిన స్కిట్ కాదు, ఇది ఒక సినిమాలోని సన్నివేశం ఆధారంగా చేసిన స్పూఫ్, మేము వేదికపై ప్రదర్శించాము" అని యాంకర్ రవి వీడియోలో అన్నారు.

ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, "చాలా మంది హిందువులు ఆ ప్రదర్శనతో బాధపడ్డారని మాకు తెలిసింది. దానిని ఆ విధంగా ప్రదర్శించడం తప్పు అని ఎత్తి చూపుతూ నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటాము. జై శ్రీరామ్... జై హింద్."యాంకర్ రవి ఆ వీడియోలో తెలిపారు.

Some people have become accustomed to making mistakes and apologizing.

Anchor Ravi apologizes for comments on Hindu gods

What we did was not a skit.. it was just a spoof.. We are getting many calls saying that the sentiments of Hindu brothers have been hurt.. I won't do it… pic.twitter.com/leKzr8Tstn