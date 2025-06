తాజాగా ఇరాన్‌లోని ఓ న్యూస్ ఛానెల్ బిల్డింగ్‌పై ఇజ్రాయేల్ మిసైల్‌తో దాడికి పాల్పడింది. ఈ దాడి జరుగుతుండగా యాంకర్ న్యూస్ చదువుతోంది. మిస్సైల్ భవనంపై పడటంతో ఆమె పరుగులు తీసింది.

లైవ్ ప్రసారం జరుగుతుండగా బాంబు పడటంతో భయాందోళనలకు గురైన యాంకర్ పరుగులు తీసింది. ఈ దాడికి బిల్డింగ్ కదలడంతో కరెంట్ కట్ అయింది. ఇంకా ఈ ఘటనలో స్టూడియో పైకప్పు ధ్వంసమైంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

