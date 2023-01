అపర్ణ బాలమురళి భుజంపై చెయ్యేసిన విద్యార్థి.. వీడియో వైరల్

ఈ సందర్భంలో, తంగం బృందం కేరళలోని ఒక కళాశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. కార్యక్రమంలో అపర్ణ బాలమురళికి పుష్పగుచ్ఛం అందించి స్వాగతం పలికేందుకు ఒక విద్యార్థిని ఆహ్వానించారు. పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి ఫోటో దిగుతుండగా అపర్ణ భుజంపై చేయి వేసేందుకు ప్రయత్నించాడు.

కానీ అపర్ణ దానితో ఇబ్బంది పడి తప్పించుకుంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, అనుమతి లేకుండా ఆమె భుజంపై చేయి వేయడానికి ప్రయత్నించడం సరికాదన్నారు. ఈ చర్యను కళాశాల నిర్వాహకులు ఏమాత్రం ఖండించలేదు.

అయితే ఈ స్టూడెంట్ వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాడు. అతను ఎందుకలా చేశాడో కూడా వివరించాడు. దీనిపై వేదికపై ఉన్న కళాశాల అధికారులెవరూ అతడి ప్రవర్తనపై స్పందించలేదు.

A college student misbehaved with actress Aparna Balamurali during the promotion function of Thangam movie. @Vineeth_Sree I'm surprised about your silence