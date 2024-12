ఏ రోజైతే చూశానో నిన్ను చిత్రంతో నాయికగా బాలనటి ఐశ్వర్య గౌడ

No respect, no fear for law : Nitin Gadkari on rising road accident deaths దేశ చట్టాలంటే ప్రజలకు భయంభక్తీ లేకుండా పోయిందని కేంద్ర రవాణా శాఖామంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. అదేసమయంలో రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా నిత్యం ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారన్నారు. ఈ ప్రమాదాల సంఖ్యను తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. వాహనదారులు, ప్రజల నిర్లక్ష్యం వల్ల బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉందని, తాను కూడా బాధితుడినేని చెప్పారు.