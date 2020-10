డియర్ శివాత్మిక... మీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తున్నా: చిరంజీవి ట్వీట్

మరోవైపు రాజశేఖర్ కుమార్తె శివాత్మిక ట్విట్టర్ వేదికగా ఇలా రాసారు. " ప్రియమైన అందరికి... కోవిడ్‌తో నాన్న పోరాటం చాలా కష్టంగా వుంది, అయినప్పటికీ ఆయన దానితో గట్టిగా పోరాడుతున్నారు. మీ ప్రార్థనల ప్రేమ మరియు దీవెనలు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నాయి. నాన్న త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించమని నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను! మీ ప్రేమతో, ఆయన ఆరోగ్యంగా తిరిగి వస్తారు". మళ్లీ ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి తన తండ్రి ఆరోగ్యం బాగానే వున్నదనీ, మరీ ఆందోళన చెందాల్సినదేమీ లేదంటూ ట్వీట్ చేసారు.





Dear @ShivathmikaR Wishing your loving dad and my colleague and friend #DrRajashekar a speedy recovery. All our best wishes and prayers are with him and your family. Stay Strong. https://t.co/7vorNZ8VMK