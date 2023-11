వైభవంగా మెగా ఫ్యామిలీ హీరో వరుణ్ తేజ్- లావణ్య త్రిపాఠిల వెడ్డింగ్

వైభవంగా మెగా ఫ్యామిలీ హీరో వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిల పెళ్లి ఇటలీలో జరిగింది. ఇటలీ దేశంలోని టస్కానీ వేదికగా వీరిరువురి వివాహం బుధవారం నాడు రాత్రి 7:18 నిమిషాలకు జరిగింది. ఈ పెళ్లికి మెగా ఫ్యామిలీ సభ్యులతో పాటు సమీప బంధువులు, సన్నిహిత స్నేహితులు హాజరయ్యారు. మెగాస్టార్ చిరు, పవన్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ హీరోలతో పాటు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నితిన్ తన సతీమణితో కలిసి వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. కాగా వీరి రిసెప్షన్ నవంబర్ 5న హైదరాబాదులోని ఎస్ కన్వెన్షన్‌లో జరుగనుంది.

Congratulations to the beautiful couple @IAmVarunTej & @Itslavanya. Wishing a lifetime of happiness! #VarunLav pic.twitter.com/2OmR5SUIt9