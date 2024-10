ఆ దర్శకుడు ఓ అమ్మాయిని గర్భవతిని చేసి కెరీర్ నాశనం చేశారు.. పూనమ్ కౌర్

సినీ నటి, పంజాబీ భామ పూనమ్ కౌర్ తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఓ దర్శకుడు ఒక అమ్మాయిని గర్భవతిని చేసి కెరీర్ నాశనం చేశాడంటూ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆమె బుధవారం ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ ఇపుడు ఫిల్మ్ నగర్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇండస్ట్రీలో ఓ దర్శకుడు ఒక అమ్మాయిని గర్భవతిని చేసి ఆమె కెరీర్ నాశనం చేశాడని, మా జోక్యంతో ఆ పంజాబీ నటికి కాస్త సహాయం దొరికిందని పూనమ్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే, అతడు లీడర్‌గా మారిన నటుడు మాత్రం కాదని కూడా ఆమె హింట్ ఇచ్చారు.

clarification -

it’s not the actor turned politician who impregnated n aborted the girl which ended her career - it’s the director who did it -maa involvement helped the half punjabi actor , I and actor/politician were pulled unnecessarily due political desperation #punjabigirl.