"ఆర్ఆర్ఆర్" మూవీ తేదీని లీక్ చేసిన ఐరిష్ నటి

ఈ సినిమాలో ఓ కీలక పాత్ర చేస్తున్న ఐరిష్ నటి అలిసన్ డూడీ పొరపాటున చిత్ర విడుదల తేదీని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిందట. 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా 2021, అక్టోబర్ 8న విడుదల కాబోతున్నట్టు అలిసన్ డూడీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్ట్ పెట్టిందట.



ఇది వైరల్ కావడంతో కొద్ది సేపటికే ఆమె తన పోస్టును డిలీట్ చేసింది. ఈ లోపే ఆమె పోస్టును చూసిన చాలా మంది `ఆర్ఆర్ఆర్` విడుదల తేదీ ఇదే అంటే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు.



కాగా, ఈ చిత్రం హీరో ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్‌గా నటిస్తుంటే రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే విడుదల విషయంలో మాత్రం ఇప్పటికీ క్లారిటీ లేదు.







#RRR actress #AlisonDoody posted on #Instagram that The #RRR movie will be released on October 8th 2021. Later She deleted that post.