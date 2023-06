ప్రజ్వల ఫౌండేషన్ వారు హృదయపూర్వకంగా అందించిన ఈ కానుక పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఉయ్యాలను స్వీకరించడం ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నామని ఉపాసన పేర్కొన్నారు. పూర్తిగా చేతితో తయారు చేసిన ఈ ఊయలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని చెప్పారు.

We are honoured & humbled to receive this heartfelt gift from the incredible young women of #PrajwalaFoundation.



This handcrafted cradle holds immense significance, symbolizing strength, resilience & hope.



It represents a journey of transformation and self-respect that I want… pic.twitter.com/njRU4SfnaO