ఈ సినిమాలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్.. సిద్ధ అనే విద్యార్థి నాయకుడు పాత్రను పోషిస్తున్నారు. మణిశర్మ సంగీతం సమకూరుస్తోన్న ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది. దేవాలయ భూముల ఆక్రమణకి సంబంధించిన అంశం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండబోతుందని తెలుస్తుంది.

కాగా, రామ్ చరణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆచార్య నుంచి చరణ్ లుక్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో చరణ్ తోపాటు చిరు కూడా ఉన్నారు. చిరు చరణ్ ఇద్దరు ఈ నక్సలైట్ గెటప్స్‌లో చేతిలో తుపాకులతో ఎగ్రసివ్‌గా కనిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.



మెగా ఫ్యాన్స్ ఈ పోస్టర్‌ను తెగ షేర్ చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అలాగే చరణ్ నటిస్తున్న "ఆర్ఆర్ఆర్" సినిమా నుంచి కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్‌లో చరణ్ లుక్‌ను చిత్ర యూనిట్ శనివారమే రిలీజ్ చేసిన విషయంతెల్సిందే.









Acting along side you is more than just a dream come true Nanna!

Thank you.



Can’t ask for a better birthday gift!



You are my #Acharya @KChiruTweets #Siddha https://t.co/sYNSsLkAlE