ఈ క్రమంలో సినీ దర్శకుడు వంగా సందీప్ విసిరిన 'బీ ద రియల్ మ్యాన్' ఛాలెంజ్‌ను దర్శక దిగ్గజం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి స్వీకరించారు. ఈ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా రాజమౌళి తన ఇంటిని పరిశుభ్రం చేశారు.



ఆ తర్వాత టాలీవుడ్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రాంచరణ్‌లకు ఛాలెంజ్ విసిరారు. ఈ సవాలును ఇప్పటికే జూ.ఎన్టీఆర్ స్వీకరించి తన ఇల్లు వాకిలిని శుభ్రం చేశారు. పైగా ఇంట్లోని టైల్స్‌కు మాఫ్ కూడా వేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. అలాగే, ఇపుడు మరో హీరో రాం చరణ్ కూడా స్వీకరించారు.



ఈ సవాలులో భాగంగా, ఇంటిని శుభ్రం చేసిన చెర్రీ.. ఆపై బట్టలు పిండి, మొక్కలకు నీళ్లు పోసి, భార్య ఉపాసనకు కాఫీ పెట్టి ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు.



ఇంట్లో ఈ పనులు చేయడం పట్ల గర్వంగా ఉందన్నాడు. మహిళల వర్క్‌ లోడ్‌ను షేర్ చేసుకుని నిజమైన మగాడిలా ఉండాలని సూచించాడు. ఆ తర్వాత తాను మరో ఇద్దరికి ఛాలెంజ్ విసిరాడు. వారిలో ప్రముఖ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఉండగా, రణ్‌వీర్, రానా, శర్వానంద్‌లు ఉన్నారు.







Done @ssrajamouli garu !!



Let's take pride in doing chores at home! Let's be real men and help the women by sharing the work load.#BetheREALMAN



I further nominate Trivikram garu, @RanveerOfficial, @RanaDaggubati and @ImSharwanand to take up the challenge. pic.twitter.com/ItQ0zNQOR8