What God is doing: దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో దేవుడికి మాత్రమే తెలుసు.. వర్మ సెటైర్లు

అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం జరిగినందుకు దేశం మొత్తం దుఃఖిస్తున్న తరుణంలో, చిత్రనిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ తాను ఏమి చేస్తున్నాడో దేవుడికి మాత్రమే తెలుసు అని అన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో, కొన్ని దురదృష్టకర సంఘటనలు జరిగాయి. అవి అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాయి. ఈ ఘటనలపై రామ్ గోపాల్ వర్మ స్పందిస్తూ.. "దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో దేవుడికి తెలుసు?" అని రాశారు. భయంకరమైన పహల్గామ్ దాడి గురించి మాట్లాడుతూ, "మీరు సెలవుల కోసం అందమైన ప్రదేశానికి వెళ్లారు, ఉగ్రవాదులు మిమ్మల్ని కాల్చివేస్తారు" అని అన్నారు. ఏప్రిల్ 22న, భారత పాలిత జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు దాదాపు 26 మంది పౌరులను హతమార్చారు. ప్రధానంగా హిందూ పర్యాటకులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కరే తోయిబా అనుబంధ సంస్థ అయిన రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ (టీఆర్ఎఫ్) ఈ దాడికి బాధ్యత వహించింది. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా, భారత సాయుధ దళాలు ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను జరిపాయి. పాకిస్తాన్, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత జమ్మూ కాశ్మీర్ (PoJK)లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేశాయి. ఇది రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య సరిహద్దు ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.

అలాగే ఐపీఎల్ సందర్భంగా బెంగళూరు తొక్కిసలాటపై కూడా వర్మ స్పందించారు. 'సర్కార్ రాజ్' నిర్మాత "మీరు ట్రోఫీ పరేడ్‌లో జరుపుకోవడానికి వెళ్లి, తొక్కిసలాటలో చనిపోయారు" అని పంచుకున్నారు. జూన్ 4న, బెంగళూరులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ విజయాన్ని జరుపుకుంటున్న విజయ పరేడ్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో పదకొండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన భయంకరమైన ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై ఆయన విచారం వ్యక్తం చేస్తూ "మీరు విమానంలో ఎగురుతారు. విమానం కూలిపోతుంది" అని అన్నారు. "మీరు మీ హాస్టల్‌లో భోజనం చేస్తున్నారు. ఒక విమానం మీపై పడింది" అని వర్మ అన్నారు.