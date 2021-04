ఈ ఇద్దరూ ప్రొఫెషనల్‌గా తమ తమ సినిమాలతో బిజీ అయిపోయారు. తాజాగా ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన కిరీక్‌పార్టీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో తీసిన వీడియోను ట్విటర్ ద్వారా షేర్ చేశాడు రక్షిత్‌శెట్టి. రష్మిక కెరీర్‌లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడం పట్ల రక్షిత్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.



"కిరీక్ పార్టీ సినిమా ఆడిషన్స్‌లో నీ అందమైన జ్ఞాపకాలు. నువ్వు అప్పటి నుంచి చాలా దూరం ప్రయాణించావు. నిజమైన వారియర్ లా నీ కలలను ఛేదిస్తున్నావు. నిన్ను చూస్తే చాలా గర్వంగా ఉంది. నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. నువ్వు మరిన్ని విజయాలను అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను" అంటూ ట్వీట్ చేశాడు రక్షిత్‌శెట్టి.

Sharing this beautiful memory of yours from the @KirikParty audition. You have travelled so far since then, chasing you'r dreams like a real worrier. Proud of you girl and Happy Birthday to you. May you see more success