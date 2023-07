కొత్త పెళ్లికూతురిగా విజయ్ సరసన సమంత.. వీడియో వైరల్

టాలీవుడ్ సూపర్ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో, స్టార్ హీరోయిన్ సమంత జోడీగా నిలబడిన ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. విజయ్ సరసన కొత్త పెళ్లికూతురుగా సమంత కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఖుషీ చిత్రీకరణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ద్రాక్షారామంలోని ఒక ఆలయంలో జరిగింది. ఈ వీడియోలో, సమంతా సాధారణ ఇంకా అందమైన ఎరుపు చీరలో కనిపించింది. ఆమెతో విజయ్ దేవరకొండ కనిపించారు.

ఇంకా ఆ వీడియోలో సమంత, విజయ్‌లు సినిమాలోని ఇతర తారాగణంతో కలిసి కనిపించారు. వారు పూజలో పాల్గొన్నారు. ఇంకా కెమెరాను చూస్తూ.. అభిమానులను నమస్కరిస్తూ కనిపించారు.

సమంత, విజయ్ ఖుషి చిత్రీకరణ చివరిదశకు చేరుకుంది. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రొమాంటిక్ డ్రామా. ఇక సమంత-విజయ్ కలిసి నటించిన రెండవ చిత్రం ఇది. వీరు గతంలో మహానటి (2018)లో నటించారు.

సమంతా తన ఆటో-ఇమ్యూన్ కండిషన్ మైయోసిటిస్ చికిత్స కోసం పని నుండి విరామం తీసుకోవాల్సి రావడంతో సినిమా ఆలస్యమైంది. గత ఏడాది కాశ్మీర్‌లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొంత భాగాన్ని చిత్రీకరించారు.

గత నెలలో, ఇద్దరూ ఒక పాట చిత్రీకరణ కోసం టర్కీకి వెళ్లారు. విజయ్, సమంతలు తమ టర్కీ పర్యటన నుండి ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ఖుషి సెప్టెంబర్ 1, 2023న తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో థియేటర్లలోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

