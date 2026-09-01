  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Sardar 2, starring Karthi as Agent Bose, is being released through Annapurna Studios
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (12:15 IST)

Karthi: ఏజెంట్ బోస్ గా కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా విడుదల

Sardhar 2 trailer
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:15 IST)
google-news
Sardhar 2 trailer
ఊరిలో డాన్స్ లేస్తూ, సుబ్రమణ్యస్వామికి పాలబిందెలు మోసే దేవుడు.గా పిలువబడే వాడు  దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వుంటే ఏజెంట్ బోస్ గా ఎలా మారాడు? అన్న పాయింట్ తో సర్దార్ 2 చిత్రం రూపొందిందని విడుదలైన ట్రైలర్ చూస్తే గోచరమవుతోంది. కార్తీ హీరోగా పి.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన బ్లాక్‌బస్టర్ స్పై థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్’. దీనికి సీక్వెల్ గా రూపొందిన 'సర్దార్ 2' మూవీ ఇది. సెప్టెంబర్ 10న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తెలుగులో విడుదల చేయనుంది.
 
ట్రైలర్‌ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, విజువల్స్, సామ్ సి.ఎస్ బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఎస్‌జే సూర్య నెగెటివ్ రోల్‌లో నటించగా, మాళవిక మోహనన్, రజిషా విజయ్, ఆషికా రంగనాథ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మించింది.
 
చాలా రోజుల క్రితమే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా.. వినాయక చవితి కానుకగా సెప్టెంబర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ ను లాంచ్ చేశారు.
 
ఇందులో కార్తీ తండ్రీకొడుకులుగా కార్తీ నటించాడు. మాళవిక మోహనన్ ఏజెంట్ గా పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ రోల్ లో కనిపించగా.. కార్తీ భార్యగా రజిషా విజయ్ నటించారు. కొడుకు పాత్రకు జోడీగా ఆషికా రంగనాథ్‌ కనిపించనుంది ట్రైలర్ లో యాక్షన్ సీన్స్, విజువల్స్ హైలైట్ గా నిలిచాయి. బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
దుబాయ్‌లో మీ తదుపరి వర్కేషన్ కోసం అత్యుత్తమ 6 బస స్థలాలు

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిన విజయ సాయి రెడ్డి

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిన విజయ సాయి రెడ్డివైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ సాధారణంగా తనను విమర్శించే వారిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అందుకే, పలువురు నాయకులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి వెళ్తున్నా ఆయన ఏమాత్రం చలించట్లేదు. వారి గురించి పెద్దగా మాట్లాడటం కూడా ఉండదు. కానీ, విజయసాయిరెడ్డి నిష్క్రమణ మాత్రం వైసీపీపై పునాది స్థాయిలోనే తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

రామ మందిరానికి రూ.4 కోట్ల విరాళం - మహిళాదాత ఖాతాలో రూ.3 - చెక్ బౌన్స్

రామ మందిరానికి రూ.4 కోట్ల విరాళం - మహిళాదాత ఖాతాలో రూ.3 - చెక్ బౌన్స్అయోధ్య రామమందిరానికి ఓ మహిళా భక్తురాలు రూ.4 కోట్లను చెక్ రూపంలో విరాళంగా ఇచ్చారు. అయితే, ఆ చెక్‌ను బ్యాంకు ఖాతాలో డిపాజిట్ చేయగా అది బౌన్స్ అయింది. ఇపుడు ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంత పెద్ద మొత్తం చెక్ ఇచ్చిన ఆ మహిళ దాత బ్యాంకు ఖాతాలో కేవలం రూ.3 మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. దీంతో అసలు ఆమె ఎందుకు అంత భారీ మొత్తానికి చెక్ ఇచ్చారు... ఆ చెక్ బౌన్స్ కావడంతో ఇపుడు ఏం జరగబోతుంది అనే ప్రశ్నలు

లిక్కర్ స్కామ్.. సిట్ విచారణను వేగవంతం చేయాలి.. సుప్రీం కోర్టు

లిక్కర్ స్కామ్.. సిట్ విచారణను వేగవంతం చేయాలి.. సుప్రీం కోర్టు2024కి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యంత తీవ్రమైన మద్యం కుంభకోణాలలో ఒకదానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది, దీనిపై గత కొన్నేళ్లుగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ప్రారంభ దశలో నిందితులను గుర్తించడం, ఆర్థిక లావాదేవీలను ఆరా తీయడంలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించినప్పటికీ, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కేసు దర్యాప్తు మందగించింది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం సుప్రీంకోర్టుకు చేరగా, అత్యున్నత న్యాయస్థానం దీనిపై మౌఖిక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ దర్యాప్తును నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) తమ పనితీరును, కార్యకలాపాలను మరింత వేగవంతం చేయాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులు.. అక్టోబర్‌లో 350 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రారంభం

డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులు.. అక్టోబర్‌లో 350 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రారంభంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) మంజూరైన 750 ఈ-బస్సులలో 350 బస్సులను అక్టోబర్‌లో ప్రారంభించనుంది. మిగిలిన బస్సులను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఆధునీకరణలో భాగంగా, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్నారని ఏపీఎస్సార్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణరావు తెలిపారు. మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలను కల్పించేందుకు, దశలవారీగా డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇక ఇంటర్నెట్ లేకున్నా ఫోన్‌పేతో యూపీఐ చెల్లింపులు

ఇక ఇంటర్నెట్ లేకున్నా ఫోన్‌పేతో యూపీఐ చెల్లింపులుప్రముఖ డిజిటల్ చెల్లింపుల సంస్థ ఫోన్ పే వినియోగదారుల కోసం మరో అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను అదుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఇకపై ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా యూపీఐ చెల్లింపులు జరుపుకునే వెసులుబాటు లభించనుంది. యూపీఐ 123పే పేరుతో ఈ సేవలను ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది.

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?దాల్చిన చెక్క. దీనిని వంటకాల తయారీలో మంచి రుచి, సువాసనిచ్చే ద్రవ్యంగా వాడతారు. ఇది ఔషధంగానూ, చర్మ సౌందర్య సాధనంగానూ ఉపయోగపడుతుంది. అనేక రోగాలను నిర్మూలించగల దాల్చిన చెక్క ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దాల్చిన చెక్కలోని ఔషధ గుణాలు తేనెలోని ఔషధ గుణాలు కలిస్తే అపర సంజీవినిలా ఉపయోగపడతాయి. స్త్రీలకు గుండె జబ్బులు రాకుండా చేయడంలో దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, అలాగే కండరాల వాపును తగ్గిస్తుంది. గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి.

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతంచెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్‌ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.