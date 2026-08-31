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Written By జయ
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (22:07 IST)

దుబాయ్‌లో మీ తదుపరి వర్కేషన్ కోసం అత్యుత్తమ 6 బస స్థలాలు

Shangri-la-Dubai
Written By: జయ
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (22:12 IST)
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రిమోట్ వర్కింగ్ ప్రయాణ విధానాన్నే మార్చేస్తున్న వేళ, పని వాతావరణంలో మార్పు కోరుకునేవారికి దుబాయ్ ఒక ఆచరణాత్మక వేదికగా నిలుస్తోంది. బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు, కనెక్టివిటీ, విభిన్నమైన బస ఎంపికలు ఈ నగరాన్ని కొన్ని వారాలైనా, కొన్ని నెలలైనా దీర్ఘకాలిక బసకు అనుకూలంగా మారుస్తాయి. ప్రత్యేక వర్క్‌స్పేస్‌లు, కో-వర్కింగ్ సదుపాయాల నుంచి రిసార్ట్ సౌకర్యాలు, ప్రశాంతమైన పరిసరాల వరకూ ఈ బసలు దుబాయ్‌లో వర్కేషన్‌ను వేర్వేరు రీతుల్లో ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఇస్తాయి.
 
పూర్తి సదుపాయాలతో బీచ్‌ఫ్రంట్ బసలు
Jumeirah Beach Hotel: జుమేరా బీచ్ ఒడ్డున ఉన్న జుమేరా బీచ్ హోటల్ పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యతను అందిస్తుంది. విశాలమైన గదులు, బలమైన కనెక్టివిటీతో పాటు అనేక స్విమ్మింగ్ పూల్స్, డైనింగ్ వేదికలు, నేరుగా బీచ్‌కు వెళ్లే అవకాశం వంటి రిసార్ట్ సదుపాయాలు దీన్ని దీర్ఘకాలిక బసకు అనుకూలంగా చేస్తాయి. దీని లొకేషన్ దుబాయ్‌లోని ప్రధాన బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్‌లకు సులభంగా చేరుకునేలా చేస్తుంది.
 
Atlantis, The Palm: పామ్ జుమేరాలో ఉన్న అట్లాంటిస్, ది పామ్ దీర్ఘకాలిక బసకు స్వయం సమృద్ధమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. గదులు, సూట్‌లతో పాటు, ఈ రిసార్ట్‌లో విస్తృతమైన డైనింగ్, లీజర్ సదుపాయాలు ఉండటంతో అతిథులు ప్రాపర్టీని వదలకుండానే పని, విరామాలు, విశ్రాంతిని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. 
 
సులభమైన యాక్సెస్, సౌకర్యం కోసం సిటీ బసలు
Rove Downtown మరియు Rove City Walk: రోవ్ హోటల్స్ కో-వర్కింగ్ స్పేస్‌లు, షేర్డ్ సోషల్ ఏరియాలతో ఆచరణాత్మక వసతిని అందిస్తాయి, దీనివల్ల ఇవి దీర్ఘకాలిక బసకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. డౌన్‌టౌన్, సిటీ వాక్ వంటి లొకేషన్లు ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లింక్‌లు, కేఫ్‌లు, బిజినెస్ హబ్‌లకు సులభంగా చేరుకునే వీలు కల్పిస్తూ, రిమోట్ ఉద్యోగులకు అనువైన సెంట్రల్ బేస్‌గా నిలుస్తాయి.
 
Shangri-La Dubai: షేక్ జాయెద్ రోడ్‌లో ఉన్న షాంగ్రి-లా దుబాయ్ ప్రత్యేక వర్క్‌స్పేస్‌లతో విశాలమైన గదులు, సూట్‌లను అందిస్తుంది. దీని సెంట్రల్ లొకేషన్ డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్, DIFCకు సౌకర్యవంతమైన యాక్సెస్ ఇస్తుంది, దీంతో రిమోట్ వర్క్‌ను బిజినెస్ మీటింగ్‌లతో బ్యాలెన్స్ చేసేవారికి ఇది ఆచరణాత్మక ఎంపికగా నిలుస్తుంది. సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకూ అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఆఫర్‌లో ఉచిత వర్క్‌స్పేస్, వేగవంతమైన, నమ్మకమైన WiFi, ఉచిత పార్కింగ్‌తో పాటు ఫుడ్, డ్రింక్స్‌పై 30% డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది, దీన్ని షాంగ్ ప్యాలెస్, ఐకాండీ అల్ట్రాలౌంజ్ లేదా హోటల్‌లోని మరే ఇతర రుచికరమైన డైనింగ్ కాన్సెప్ట్‌లోనైనా ఆస్వాదించవచ్చు. తద్వారా రోజంతా మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
 
ఏకాగ్రతతో కూడిన పని కోసం ఎడారి రిట్రీట్‌లు
Bab Al Shams Desert Resort: దుబాయ్ నగర కేంద్రానికి దాదాపు 45 నిమిషాల దూరంలో ఉన్న బాబ్ అల్ షామ్స్, ఏకాగ్రతతో కూడిన పనిని బయటి వాతావరణంతో కలిపి ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టిన డెజర్ట్ విల్లాల సమాహారం రిసార్ట్‌లోని విస్తృత సదుపాయాలతో పాటు ప్రైవేట్ స్పేస్‌ను కూడా అందిస్తుంది, దీనివల్ల ఇది ప్లాన్ చేసిన పని సమయాలకు, విశ్రాంతికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
 
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa: దుబాయ్ డెజర్ట్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్‌లో ఉన్న అల్ మహా, ఏకాంతమైన వాతావరణంలో ప్రైవేట్ పూల్స్ ఉన్న స్వతంత్ర విల్లాలను అందిస్తుంది. గోప్యత, నెమ్మదైన జీవనశైలిని కోరుకుంటూనే హాయిగా పని చేసుకోవాలనుకునేవారికి ఈ రిసార్ట్ చక్కటి ఎంపిక.
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జయ
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మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

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మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

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చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

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ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.