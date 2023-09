దక్షిణాది సెక్సీ తార సిల్క్ స్మిత గురించి కొన్ని విశేషాలు

స్మిత కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రం కావడంతో 4వ తరగతి వద్దే చదువు ఆపేసారు.

స్మిత అందంగా వుండటంతో ఆమెను పెళ్లాడుతామంటూ చాలామంది వెంటపడేవారు.

ఫలితంగా తల్లిదండ్రులు ఆమెకి చిన్నతనంలోనే పెళ్లి చేసేసారు.

ఐతే భర్త, అత్తమామలు సాధింపు కారణంగా స్మిత ఇంటి నుంచి పారిపోయారు.

టచ్ అప్ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్ ను మొదలుపెట్టి క్రమంగా హీరోయిన్ స్థాయికి ఎదిగారు.

తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ ఇలా మొత్తం 450 చిత్రాల్లో నటించారు.

27 years ago, on this day in 1996,#SilkSmitha passed away..



She is still an iconic personality in Tamil/South Cinema..



The response for her scene in the recently released #MarkAntony is unbelievable..pic.twitter.com/t0o9RL95xH