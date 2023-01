ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్‌లో దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సమావేశమయ్యారు. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన "ఆర్ఆర్ఆర్" చిత్రానికి అంతర్జాతీయ వేదికలపై మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రతిష్టాత్మక గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డును సైతం గెలుచుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని జేమ్స్ కామెరూన్ చూశారు. ఆయనకు విపరీతంగా నచ్చడంతో తప్పకుండా తన భార్యను కూడా చూడాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో కామెరూన్ - రాజమౌళి వీరిద్దరూ ఒకేచోట కలుసుకున్నారు. వీరి భేటీకి సంబంధించిన ఫోటోలను రాజమౌళి తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు.

అవతార్ దర్శకుడు తనతో 10 నిమిషాల సమయం వెచ్చించి, సినిమా గురించి చర్చిస్తారని అనుకోలేదంటూ పోస్ట్ చేశారు. "గ్రేట్ జేమ్స్ కామెరూన్ ఆర్ఆర్ఆర్‌ను చూశారు. ఆయన ఎంతో నచ్చడమే కాకుండా మరోమారు వీక్షించాలంటూ భార్య సూజీకి సూచించారు. "సర్ మీరు మాతో 10 నిమిషాల సమయం వెచ్చించి, మా సినిమా గురించి విశ్లేషిస్తారని అనుకోలేదు. మీరు చెప్పినట్టు నేను ప్రపంచంలోనే ముందు స్థానంలో ఉన్నాను. మీ ఇద్దరికీ ధన్యవాదాలు" అంటూ రాజమౌళి ట్విట్టర్‌లో కామెంట్స్ చేసి.. కామెరూన్‌తో ముచ్చటిస్తున్న ఫోటోలను సైతం పోస్ట్ చేశారు.





The great James Cameron watched RRR.. He liked it so much that he recommended to his wife Suzy and watched it again with her.