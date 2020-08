రికార్డులను కొల్లగొడుతున్న అల.. వైకుంఠపురములో...

తాజాగా బుల్లితెరపై సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఏడు నెలల తర్వాత బుల్లితెరపై ప్రసారమై రికార్డు స్థాయిలో టీఆర్పీ సాధించింది. ఈ చిత్రం ఏకంగా, 29.4 టీఆర్పీ సాధించిన తొలి తెలుగు సినిమాగా నిలిచింది. మీ ప్రేమకు, ఆదరణకు ధన్యవాదాలు అని నాగవంశీ ట్వీట్ చేశారు.



ఇకపోతే, ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలై ఏడు నెలలు. ఓటీటీలో రీలీజై ఆరు నెలలు. అయినప్పటికీ బుల్లితెరపై సరికొత్త టీఆర్పీతో రికార్డు సృష్టించడం గమనార్హం. ఇకపోతే, ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో రాములో రాములా, బుట్టబొమ్మ పాటలు సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పిన విషయం తెల్సిందే.







It has been 7 months post Theatrical release and 6 months post OTT release. Still #AVPL managed to set a RECORD BREAKING-HIGHEST TRP - 29.4 for any Telugu Film ever. Thank you for such a phenomenal response & love.