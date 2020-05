తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉపాసన తన మదిలో మెదిలిన సరికొత్త ఆలోచనను అమలు చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయారు. టెక్స్‌టైల్ స్క్రాప్, పాడైపోయిన కండోమ్స్‌తో తయారు చేసిన డిజైనర్ దుస్తులను ధరించారు.



'పర్యావరణహితమైన ఫ్యాషన్‌దే భవిష్యత్తు. స్క్రాప్‌ను మీరు ధరించగలరా?' అని ప్రశ్నించారు. టాప్‌ను టెక్సై‌టైల్ స్క్రాప్‌తో, స్కర్ట్‌ను పాడైపోయిన కండోమ్స్‌తో తయారు చేశారని తెలిపింది.



కాగా, ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న ఉపాసన... పలు రంగాల్లో ప్రతిభను చాటుతూ తనకంటూ గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. పోషకాహారం, ఫిట్‌నెట్, వంటలు, ఆరోగ్యం, సమాజసేవ ఇలా ఎన్నో అంశాలకు సంబంధించి తన ఆలోచనలు సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటుంటారు.









Sustainable Fashion is the Future ! Dare to wear Scrap ?#covid19 reboot

・・・

Organza top Entirely created from textile scraps & rejects from local designers. #Madefromwaste Custom Latex Skirt (made from defected condoms)



Creativity from #cancelledplansclub @mallikareddyg pic.twitter.com/KkkX1e55Qn