మైన్ వికాస్ దూబే హూన్ - కాన్పూర్ వాలా : ఉజ్జెయిని ఆలయంలో అరెస్టు

మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఉజ్జెయినిలో మ‌హాకాళేశ్వ‌రుడికి పూజ‌లు నిర్వ‌హించేందుకు వికాస్ రాగా, ఈ ఆల‌యంలో ప‌నిచేస్తున్న ఓ గార్డు అత‌న్ని నిర్బంధించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. వికాస్‌ను పట్టుకున్న ఆల‌య గార్డు.. ఆ విష‌యాన్ని ఉజ్జెయిన్ ఎస్పీ మ‌నోజ్ సింగ్‌కు తెలియ‌జేశాడు.



గ‌త వారం కాన్పూర్‌లో జ‌రిగిన ఎన్‌కౌంట‌ర్‌లో 8 మంది పోలీసులు మృతిచెందిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ కేసులో వికాస్ ప్ర‌ధాన సూత్రధారి. వికాస్ కోసం గ‌త అయిదు రోజుల నుంచి యూపీ పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు.



ఇప్ప‌టికే ఈ కేసుతో లింకు ఉన్న న‌లుగురు నేరగాళ్లను పోలీసులు ఎన్‌కౌంట‌ర్ చేశారు. కాన్పూర్‌లోని త‌న స్వంత ఇంటి నుంచి త‌ప్పించుకున్న వికాస్ ఆ త‌ర్వాత పోలీసులకు ముచ్చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టిస్తూ వారికి చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న విషయం తెల్సిందే.







was going to Ujjain Mahakal temple when he was identified by security personnel. Police were informed, he confessed his identity after being pushed for it. He has been apprehended by police & interrogation is underway: Ashish Singh, Ujjain Collector #MadhyaPradesh https://t.co/tBNHn3pwuw