నాకు కరోనావైరస్ పాజిటివ్, నానావతి ఆసుపత్రిలో చేరా: బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్

బచ్చన్ 12వ ఎడిషన్ పాపులర్ గేమ్ షో కౌన్ బనేగా క్రోరోపతి(కెబిసి)లో కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఐతే సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రభుత్వం కోవిడ్ -19 లాక్డౌన్ నిబంధనల కారణంగా, తిరిగి షూటింగులో పాల్గొనలేకపోయాడు. కాగా బిగ్ బి పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకోవాలని ఆయన అభిమానులు కోరుతున్నారు.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !