Crow: మెస్సీని మరిచిపోండి.. కాకి ఫుట్ బాల్ ఆడితే ఎలా వుంటుంది.. (video)

ఫుట్ బాల్ అభిమానులు ఒక్కసారి, మెస్సీ లేదా నేమార్‌ను మర్చిపోవాల్సిందే. ఒక కాకి ఫుట్ బాల్ ఆడితే ఎలా వుంటుందో ఊహించుకోండి. అవును చాలాసార్లు జంతువులు, పక్షులు పెంపుడు యజమానులతో కలిసి చేసే పనులు వింతగా అనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి దాని గురించే చదవబోతున్నాం.

ప్రొఫెషనల్ ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడిలా కాకి బంతి ఆట ఆడుతున్నట్లు చిత్రీకరించే వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఆటను వీడియో ద్వారా చూసిన వారంతా నిజంగా గొప్ప స్థాయిలో లేకపోయినా, ఒక కాకి ఫుట్‌బాల్ ఆడుతున్న విధానానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

పక్షి బంతిని ఒక బాలుడికి పంపేలా ఈ వీడియోలో వుంది. ఈ క్లిప్ గోవాలో రికార్డ్ చేయబడిందని టాక్. అలాగే కాకి ఇచ్చిన బంతిని ఆ బాలుడు కాలుతో తన్నుతూ కనిపించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

???? | WATCH : A crow seen playing football with a kid in Goa. ⚽️????‍⬛ #90ndstoppage



- FOOTBALL, IT’S IN THE BLOOD OF GOANS! ????



pic.twitter.com/2AesyvmTaU