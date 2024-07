నేను తప్పు చేసినా నన్ను శిక్షించాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ (video)

ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. రాష్ట్ర వనరులు కానీ లేదంటే ప్రజాధనం కానీ లేదంటే ఇంకేమైనా అవినీతికి పాల్పడితే ఎవ్వరినైనా... ఆఖరికి తననైనా తప్పు చేస్తే శిక్షించాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఇటువంటి బలమైన సంకేతం ప్రజలకు పంపాలని పిలుపునిచ్చారు.

నీకో చట్టం.,నాకో చట్టం కాదు... @PawanKalyan తప్పు చేసినా తలకాయ తీసేసే చట్టం #Pawankalyan before & after getting Powerpic.twitter.com/du1twng9fC