అమ్మ ముద్దెట్టకుండా ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయింది.. చిన్నారి ఆవేదన (Video)

ఎనిమిది గంటలు, తొమ్మిది గంటలు ఆఫీసులకే పరిమితమవుతున్న తల్లిదండ్రుల నుంచి పొందే ప్రేమను చాలా మిస్ అవుతున్నామనేందుకు ఓ చిన్నారి తనకు తెలిసి తెలియని భాషలో చెప్పే బాధకు ఈ వీడియోనే నిదర్శనం. ఉద్యోగానికి వెళ్లే హడావుడిలో అమ్మ తనకు ముద్దెట్టకుండానే వెళ్లిపోయిందని.. తన సోదరికి కూడా ముద్దెట్టలేదని.. రెండు మూడేళ్ల ప్రాయం వున్న బాలుడు ఇంట్లో వున్న తండ్రికి కంప్లైంట్ చేసే వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.



ఆ వీడియో ముద్దుగా వుండే ఆ చిన్నారులు.. అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్తూ వెళ్తూ.. ముద్దెట్టలేదని, పట్టించుకోలేదని రాని రాని మాటలతో ముద్దుగా చెప్తుంటే.. నెటిజన్లు అయ్యో పాపం అంటున్నారు. మరికొందరు క్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకేముంది... మీరూ ఆ వీడియోను ఓ లుక్కేయండి.



Hahahahaha left for without him and now he is complaining to his father