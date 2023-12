కోతులు. మనం తినేది ఏది ఇచ్చినా తినేస్తాయి. ఒక్కోసారి మన చేతుల్లో వున్న తినుబండారాలను లాక్కెళ్లి మరీ తింటుంటాయి. అలాంటి కోతులు ఓ యువతి ఇచ్చిన బిస్కెట్లను వాసను చూసి నేలకేసి కొట్టాయి. ఇది చూస్తుంటే... అవి అనారోగ్యకరమైన తిండి కనుక పడేస్తున్నాయని అర్థమవుతుంది.

ఇలా కోతులు బిస్కట్లను తినకుండా పడవేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ కోతులను మీరూ చూడండి.

Now, even monkeys are rejecting ultra-processed deep-fried junks

