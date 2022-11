పాముకు కాళ్లు లేవు కదా.. చెప్పును ఎత్తుకెళ్లి ఏం చేస్తుందో?

ఇటుకల లోపల నుంచి బయటికి వచ్చిన ఓ పెద్ద పాము.. ఇంటి వైపుకు వచ్చింది. ఆ పాముకు ఇంటి వెలుపల ఒక చెప్పు కనిపించింది. వెంటనే చెప్పును నోటితో పట్టుకుని చకచక పాకుతూ పారిపోతుంది. కొంచెం దూరం వెళ్లాక పొదల్లోకి వెళ్లింది. ఆపై కనిపించలేదు.

ఈ వీడియో బీహార్ ప్రాంతానికి చెందిందని తెలుస్తోంది. ఈ ఫన్నీ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఈ పాము ఎత్తుకెళ్లిన చెప్పుతో ఏం చేస్తుందో.. నేను ఆశ్చర్యపోతున్నానని.. పాముకు కాళ్లు కూడా లేవు కదా అంటూ ఫన్నీ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియోకు నెటిజన్లు తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd