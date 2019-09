మమ్మల్ని జాబిల్లి ముంగిట దాకా తీసుకెళ్లిన #ISRO కి జేజేలు: రాజమౌళి

"అసాధారణమైనదాన్ని సాధించాలనే చేసే ప్రతి లక్ష్యంలో ప్రయాణం అనేది పెద్ద సవాల్. ఈ ప్రయాణంలో అవరోధాలు ఒక భాగం. మమ్మల్ని చంద్రుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లడంలో # శాస్త్రవేత్తలు చేసిన గొప్ప కృషిని మెచ్చుకోవడంలో నేను యావత్ భారతదేశంలో ఒకడిని. మీరు మా హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. మీ ప్రయత్నాలకు జేజేలు.'' అని పేర్కొన్నారు.

Obstacles are a part of every journey that aims to achieve something phenomenal!

I join the entire nation in applauding the great work done by the scientists of #ISRO in taking us a step closer to the moon.

You‘ve won our hearts!

Kudos to your efforts