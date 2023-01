బెంగళూరులో షాకింగ్ ఘటన... బైకుతో పాటు రోడ్డుపై ఊడ్చుకెళ్లిన వ్యక్తి (video)

బెంగుళూరులో జరిగిన షాకింగ్ సంఘటనలో ఒక వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనం వెనుక చాలా దూరం ఈడ్చుకెళ్లడం కనిపించింది. ఈ సంఘటనను గమనించిన సుమో కారు డ్రైవర్, బైకర్ తన కారును ఢీకొట్టడంతో రైడర్‌ను ప్రశ్నించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, రైడర్ ఆ వ్యక్తిని చాలా దూరం వరకు లాగి చివరికి ఆగాడు.

ఈ సంఘటన నెటిజన్లను భయాందోళనలకు గురిచేసింది. నేరస్థుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని చాలామంది డిమాండ్ చేశారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం, సంఘటన జరగడానికి ముందు రైడర్ వ్యక్తితో మాటల వాగ్వాదానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే గొడవకు గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ ఘటనపై వివిధ కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

#WATCH | Man being dragged behind a scooter on Bengaluru's Magadi road



The victim is currently under medical treatment a city hospital. The two-wheeler driver has been apprehended by the police at PS Govindaraj Nagar: DCP West Bengaluru



(Video verified by Police) pic.twitter.com/nntPxaZxSu