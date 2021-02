దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివార్లలో కొనసాగుతున్న రైతుల ఆందోళనకు మద్దతుగా ట్వీట్ చేసిన రిహన్న భారతీయుల నుండి తీవ్రమైన ట్రోల్ ఎదుర్కొంది. అయినప్పటికీ ఆమె వెనక్కి తగ్గలేదు. రిహన్న ఒక నిర్దిష్ట మతాన్ని అగౌరవపరిచినందుకు వివాదంలో పడటం ఇదే మొదటిసారి కాదు.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB