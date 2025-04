రీల్స్ కోసం రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు.. కదిలే రైలు అతనిపై నుంచి పోయింది.. (వీడియో)

ఈ వీడియో చూసినవారంగా ఇది భయానకంగా ఉందని అంటున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో రీల్ సృష్టికర్త తన మొబైల్ ఫోన్ పట్టుకుని రైలు పట్టాలపై విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు పడుకున్నాడు. రైలు మొత్తం అతని పైన నుండి వెళ్ళే వరకు ఆ వ్యక్తి రైలు పట్టాలపై అలానే పడుకుండిపోయాడు.

తన రీల్‌ను సృష్టించడానికి కదిలే రైలు కింద వేచి ఉన్నాడు. పసుపు రంగు చొక్కా, లేత నీలం రంగు జీన్స్ ధరించి, ప్రాణాంతకమైన ఈ స్టంట్‌లో రైల్వే ట్రాక్‌పై పడి ఉన్నట్లు కనిపించాడు. ఆ క్షణాన్ని చిత్రీకరించడానికి అతను నిర్భయంగా తన శరీరాన్ని రైలు పట్టాల మధ్యలో వుంచి.. చేతులు ముందుకు చాచి, ఫోన్ పట్టుకుని ఉన్నాడు.

ఈ ఫుటేజ్ ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించడంతో, కొంతమంది ఎక్స్ వినియోగదారులు ఆ రీల్‌ను సవరించారని అన్నారు. నెటిజన్లు రెండు వేర్వేరు ఫ్రేమ్‌లను ఎత్తి చూపారు. ఒకేసారి రీల్ సృష్టికర్తను, మరొకదాని వద్ద రైలును చూపించారు. ఇది నేను ఎడిట్ చేసిన వీడియో అని అనుకుంటున్నాని రాశారా.

ఇక ఈ రీల్ సృష్టికర్త 22 ఏళ్ల రంజిత్ చౌరాసియాగా గుర్తిస్తూ, వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అతని మీదుగా వెళుతుండగా అతను రైల్వే పట్టాలపై నిలబడి ఉన్నాడని, అతనికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదని వార్తా మీడియా తెలిపింది.

నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు చౌరాసియాను జీఆర్పీ అరెస్టు చేసింది. ఈ సంఘటన కాన్పూర్-లక్నో మార్గంలో కుసుంభి స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిందని పేర్కొంది.

రీల్ సృష్టికర్త మీదుగా రైలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వీడియోను ఎడిట్ చేయలేదా లేదా చిత్రీకరించారా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలో పరిశీలిస్తే ఆ క్లిప్ ఎడిట్ చేయబడిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది.

The name of this reelputra is Ranjit Chaurasia. He lay down on the track and let the whole train pass over him and Recorded a Reel of it, Now the reelputra has been arrested and is going to jail, Unnao UP

