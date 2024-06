రాష్ట్ర మంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పాదాలు తాకి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ (video)

రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం నారా లోకేష్ జనసేన అధినేత, మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వద్దకు వెళ్లి పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఐతే తన పాదాలకు నమస్కరించేందుకు వంగుతున్న నారా లోకేష్ ను పవన్ వారించారు. ఆ తర్వాత లోకేష్ కి నచ్చజెప్పారు. ఐనప్పటికీ నారా లోకేష్... మీరు నాకు అన్నయ్య లాంటివారు. కనుక మీ ఆశీర్వాదాలు నేను తీసుకోవాల్సిందేనంటూ ఎట్టకేలకు పాదాలను తాకి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు.

అంతకుముందు పవన్ కల్యాణ్ సైతం తను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత తన సోదరుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటికి వెళ్లి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

Huge Respect @naralokesh



We are now proud to say that AP has been placed in the safe hands of humble, sensible and hard working people like @PawanKalyan and @naralokesh. Cruel and insensible YCP goons are gone for good! pic.twitter.com/5KN1omztNa