ఇటు మెగాస్టార్ అటు పవర్ స్టార్ మధ్యలో ప్రధానమంత్రి (video)

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరే క్రమంలో బుధవారం ఉదయం చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఈ వేడుకకు కేంద్రమంత్రులు, దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంకా ఎందరో సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో ప్రమాణ స్వీకారం వేడుక ముగిసాక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తో కలిసి నేరుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి వద్దకు వెళ్లారు.

ఆయనను పలుకరిస్తూ... నీ తమ్ముడు తుఫాన్ అంటూ నవ్వుతూ ఇరువురు చేతులను పట్టుకుని పైకి లేపి ప్రజలకు అభివాదం చేసారు. ఈ అరుదైన ఘట్టాన్ని చూసిన మెగా ఫ్యాన్స్ సంతోషంతో హర్షధ్వానాలు చేసారు. కాగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కి మంత్రివర్గంలో కీలక పదవి ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

The Mega family and fans have waited many years for this day…. We as fans are very proud but Chiru is now the proudest person.#PawanKalyanAneNenu @pawanKalyan | @KChiruTweets pic.twitter.com/IfFGspD8OT